Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию в Иране

Лидеры России и Бахрейна обсудили сотрудничество в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Ян Брацкий 25-05-2026 14:20
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Подробности беседы приводит пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили взаимный настрой на укрепление двустороннего сотрудничества. Отдельно лидеры обсудили торгово-экономическое, финансово-инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Российский лидер и король Бахрейна не обошли вниманием ситуацию в Ближневосточном регионе. Собеседники подчеркнули важность достижения мира политико-дипломатическим путем и с учетом интересов конфликтующих сторон.

Путин и король Бахрейна созванивались 2 марта. Тогда они также значительное время уделили обсуждению кризиса на Ближнем Востоке и поиску путей выхода из него. Стороны отметили, что очередное обострение ставит весь регион на грань полномасштабной войны. Путин выразил готовность использовать все имеющиеся возможности для содействия стабилизации ситуации.

#Путин #Кремль #Ближний Восток #Иран #Бахрейн
