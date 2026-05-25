Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет

ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, который получил сертификат типа в конце 2024 года.
Ян Брацкий 25-05-2026 13:49
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т совершил первый полет в рамках испытательной программы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. В воздух машину поднял новый отечественный двигатель ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации. В рамках первого полета машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе.

«Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации», - сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Летчик-испытатель проверил устойчивость и управляемость Ка-226Т, определил нагрузки на основные агрегаты в горизонтальном полете с несколькими разворотами. Импортозамещение машины произвели без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, на вертолете установлены модернизированные авионика и система управления, обновленная кабельная сеть и другие компоненты российского производства.

«Госкорпорация "Ростех" последовательно реализует программу импортозамещения в авиационной отрасли. В ходе полета, который продлился 20 минут, силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами вертолета», - отметил первый замгенерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Ка-226Т способен выполнять широкий круг задач - от перевозки грузов и пассажиров и патрулирования до поисково-спасательных и медико-эвакуационных работ. Всего за 45 минут вертолет может трансформироваться в различные конфигурации благодаря модульной конструкции.

Управляемость на экстремальных высотах и в условиях разряженного воздуха обеспечивает соосная система винтов. Машина устойчива к боковому ветру и чрезвычайно маневренна. Это позволяет использовать ее вблизи высотных зданий в условиях городской застройки.

#Ростех #испытания #вертолет #импортозамещение #Ка-226Т
