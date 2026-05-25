Экс-мэр Курска выступит ответчиком по делу о незаконной приватизации

Бывший глава Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по делу о незаконной приватизации, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, прокуратура требует взыскать с компании долю собственности.

Дело касается приватизации ООО «Благоустройство» компанией «Автотранссервис», сообщил глава региона. Прокуратура подала к этой организации иск на 155 миллионов 910 тысяч рублей. Эти деньги были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции, считают в ведомстве.

Хинштейн добавил, что прокуратуру просят признать недействительным договор купли-продажи доли в 49%, заключенный в 2023 году. По его словам, ответчиками по делу проходит ряд физических лиц. Сначала ООО «Благоустройство» полностью находилось в муниципальной собственности Курска, потом его частично приватизировали.

Игорь Куцак работал мэром Курска с 3 февраля 2022 года по 10 апреля 2025 года. Он ушел с поста по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. До того Куцак возглавлял комитет по управлению имуществом области.