МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные врачи России и Китая обсудили оказание помощи на кораблях

Стороны договорились провести учения в открытом море с эвакуацией условно раненных.
Елена Сивонен 22-05-2026 08:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные медики России и Китая проведут секретные учения на случай ядерной угрозы. Об этом стороны договорились во время сбора на базе Северного флота.

На этой встрече доктор медицинских наук продемонстрировал инновационную технологию. Скоро ее начнут применять на практике. Речь идет о построении и визуализации трехмерной модели того или иного участка тела, который можно просмотреть в специальных очках.

Сборы руководящего состава медслужбы ВМФ проходят ежегодно. Международный формат состоялся впервые, и китайских коллег интересует буквально все.

Встреча начальников военно-медицинского управления ВМФ России и военной медицины тыла штаба ВМС Китая - формат деловой, но атмосфера непринужденная. Коллеги из КНР просят фото на память на фоне белого медведя - символа Арктики. Дальше обмен любезностями и даже шутками.

«У нас в Китае говорят так: когда ты в гостях - слушайся хозяина», - рассказал начальник управления военной медицины тыла НОАК Цзюй Цзиньтао.

В конференц-зале на столах российские и китайские флаги. Они рядом, чтобы подчеркнуть особый характер отношений двух стран. Внимание сегодня не только профильной теме. На вопросы по истории Северного флота отвечают в музее, где каждый экспонат - часть морского наследия России.

На страже арктических рубежей России стоят самые современные боевые корабли, носители ядерного и гиперзвукового оружия. Сегодня у делегатов уникальная возможность все это увидеть.

Много вопросов по оказанию медпомощи непосредственно на борту. Если корабль не у причала, а в походе, например, разговор об этом подробно в амбулатории, где все по последнему слову медтехники.

Китайские гости в ходе визита отмечают тесные связи с Россией, подчеркивают глубокое уважение к нашему народу и выражают уверенность в продолжении сотрудничества, что, безусловно, поддерживает командование Северного флота. И принимающая сторона, и гости понимают, насколько важно сегодня идти рука об руку, в том числе в военно-морской медицине.

«Мы знакомимся с современными, прорывными, новыми технологиями, которые обязательно будем использовать в своей деятельности на благо нашей страны», - сказал начальник военно-медицинского управления Северного флота Андрей Жданов.

На совещании звучат предложения провести ряд учений в открытом море с эвакуацией условно раненных и оказанием им помощи. А еще предлагают разработать программу по обмену медкадрами в составе трех-пяти человек сроком на месяц.

#Китай #в стране и мире #ВМФ России #Северный флот #военные врачи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 