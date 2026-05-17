Военные врачи России и Китая обсудили оказание помощи на кораблях

Военные медики России и Китая проведут секретные учения на случай ядерной угрозы. Об этом стороны договорились во время сбора на базе Северного флота.

На этой встрече доктор медицинских наук продемонстрировал инновационную технологию. Скоро ее начнут применять на практике. Речь идет о построении и визуализации трехмерной модели того или иного участка тела, который можно просмотреть в специальных очках.

Сборы руководящего состава медслужбы ВМФ проходят ежегодно. Международный формат состоялся впервые, и китайских коллег интересует буквально все.

Встреча начальников военно-медицинского управления ВМФ России и военной медицины тыла штаба ВМС Китая - формат деловой, но атмосфера непринужденная. Коллеги из КНР просят фото на память на фоне белого медведя - символа Арктики. Дальше обмен любезностями и даже шутками.

«У нас в Китае говорят так: когда ты в гостях - слушайся хозяина», - рассказал начальник управления военной медицины тыла НОАК Цзюй Цзиньтао.

В конференц-зале на столах российские и китайские флаги. Они рядом, чтобы подчеркнуть особый характер отношений двух стран. Внимание сегодня не только профильной теме. На вопросы по истории Северного флота отвечают в музее, где каждый экспонат - часть морского наследия России.

На страже арктических рубежей России стоят самые современные боевые корабли, носители ядерного и гиперзвукового оружия. Сегодня у делегатов уникальная возможность все это увидеть.

Много вопросов по оказанию медпомощи непосредственно на борту. Если корабль не у причала, а в походе, например, разговор об этом подробно в амбулатории, где все по последнему слову медтехники.

Китайские гости в ходе визита отмечают тесные связи с Россией, подчеркивают глубокое уважение к нашему народу и выражают уверенность в продолжении сотрудничества, что, безусловно, поддерживает командование Северного флота. И принимающая сторона, и гости понимают, насколько важно сегодня идти рука об руку, в том числе в военно-морской медицине.

«Мы знакомимся с современными, прорывными, новыми технологиями, которые обязательно будем использовать в своей деятельности на благо нашей страны», - сказал начальник военно-медицинского управления Северного флота Андрей Жданов.

На совещании звучат предложения провести ряд учений в открытом море с эвакуацией условно раненных и оказанием им помощи. А еще предлагают разработать программу по обмену медкадрами в составе трех-пяти человек сроком на месяц.