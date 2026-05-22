Посол США в Дании заявил об отказе Трампом от идеи захватить Гренландию

По его словам, будущее острова должны определять сами гренландцы.
Вероника Левшина 22-05-2026 03:16
© Фото: Rafael Bastante, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи силой захватить Гренландию. Об этом в интервью гренландской радиостанции KNR. сообщил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри.

«Президент больше не рассматривает применение силы. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», - отметил Хоуэри.

Он также рассчитывает, что рабочая группа по Гренландии найдет компромиссное решение, включающее и опасения Трампа касаемо безопасности, и мнение острова и Дании.

Хоуэри высказался по поводу отсутствия премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на открытии нового здания консульства США в Нууке. По его словам, Нильсен отказался от участия в связи с загруженностью и работой.

Посол отметил стойкость гренландцев и заявил, что у США есть, чему поучиться у жителей острова.

Напомним, в январе Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США составить план по захвату Гренландии. Там отказали президенту, посчитав идею незаконной, а также заявив, что она не получит поддержки Конгресса.

#в стране и мире #сша #Трамп #Гренландия #Дания #Захват #отказ
