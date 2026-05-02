Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти

Иран начал уменьшать объемы добычи нефти из-за морской блокады, введенной США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В связи с остановкой движения в Ормузском проливе иранский экспорт резко сократился за последние недели, и хранилища быстро заполняются. Президент Дональд Трамп нацелился на важнейший источник дохода Исламской Республики и стремится склонить Тегеран к своим условиям сделки через экономическое давление.

Однако Иран имеет опыт подготовки к такому сценарию, пишет агентство. Иран использует методы, усвоенные в ходе прошлых санкций, чтобы приостанавливать работу скважин без нанесения непоправимого ущерба и быстро возобновлять их эксплуатацию.

Иранские чиновники считают, что смогут какое-то время справляться с остановкой трафика. Но в Тегеране признают, что их усилия по поддержанию добычи нефти могут быть эффективными лишь в течение определенного периода. Вопрос заключается в том, смогут ли они продержаться дольше, чем США в состоянии терпеть экономические трудности.

Тем не менее, Иран пока демонстрирует стойкость в противостоянии блокаде. Тегеран использует проверенную временем тактику затягивания противостояния и увеличения издержек для Вашингтона за счет повышения цен на нефть, которые на этой неделе достигли четырехлетнего максимума.