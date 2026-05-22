Российские дроноводы уничтожили украинскую самоходку «Богдана»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана» расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» в зоне проведения специальной военной операции.

Украинская 155-мм САУ была обнаружена в лесопосадке в тыловом районе противника. Судя по опубликованным кадрам объективного контроля, артиллерийская установка находилась на огневой позиции и была оборудована дополнительной защитой от FPV-дронов.

После выявления цели операторы ударных беспилотников бригады «Варяг» нанесли по самоходке серию точных ударов. На видео зафиксирован момент поражения установки, после чего начались сильное возгорание и детонация.

На опубликованных кадрах видно, как после попадания над районом позиции поднимается густой столб черного дыма, а сама САУ загорается. Финальные эпизоды объективного контроля подтверждают уничтожение украинской артиллерийской установки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.