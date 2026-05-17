Лавров: нужен прямой диалог между Ираном и арабскими странами

В широком плане необходимо налаживание разговора между суннитскими и шиитскими сторонами исламского мира.
Андрей Юдин 22-05-2026 15:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Нужен конструктивный диалог между арабскими монархиями и Ираном. Он даст гарантии предсказуемости и устойчивости на территории Ближнего Востока. В широком плане - общение между суннитскими и шиитскими сторонами исламского мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Свою позицию он высказал на открытии Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

В марте министр участвовал в переговорах с представителями шести аравийских монархий и Иордании, где обсуждались иранские атаки по странам сотрудничества и Амману, а также события на Ближнем Востоке и их последствия для всего мира.

Ранее Лавров обменялся с коллегой из Саудовской Аравии мнениями о ситуации в Ормузском проливе после начала операции США и Израиля против Ирана. Дипломаты пришли к выводу, что необходимо пресечь действия, из-за которых страдают страны Персидского залива.

