Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Константиновке

Прямым попаданием артиллеристы ликвидировали до шести боевиков.
03-05-2026 05:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки войск, успешно поразили пункт временной дислокации противника в Константиновке. Кадры работы расчета по противнику показало Минобороны.

Во время воздушной разведки с использованием коптера разведчики зафиксировали перемещение в Константиновке шести человек. Боевики сменили свое укрытие. После определения нового местоположения противника разведчики передали координаты для удара расчету 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б».

Благодаря оперативным и согласованным действиям артиллеристов прямым попаданием удалось уничтожить до шести человек противника, находившихся в пункте временной дислокации. Помимо этого, артиллеристы оказывают поддержку штурмовикам и ведут контрбатарейную борьбу, рассказал номер расчета с позывным Сазон.

Ранее САУ «Гиацинт-С» группировки «Восток» поразили объекты ВСУ в Днепропетровской области. Они уничтожили пункты управления БПЛА, терминалы и личный состав противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ДНР #константиновка #Южная группировка войск #2А36 «Гиацинт-Б»
