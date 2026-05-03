Артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки войск, успешно поразили пункт временной дислокации противника в Константиновке. Кадры работы расчета по противнику показало Минобороны.

Во время воздушной разведки с использованием коптера разведчики зафиксировали перемещение в Константиновке шести человек. Боевики сменили свое укрытие. После определения нового местоположения противника разведчики передали координаты для удара расчету 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б».

Благодаря оперативным и согласованным действиям артиллеристов прямым попаданием удалось уничтожить до шести человек противника, находившихся в пункте временной дислокации. Помимо этого, артиллеристы оказывают поддержку штурмовикам и ведут контрбатарейную борьбу, рассказал номер расчета с позывным Сазон.

Ранее САУ «Гиацинт-С» группировки «Восток» поразили объекты ВСУ в Днепропетровской области. Они уничтожили пункты управления БПЛА, терминалы и личный состав противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.