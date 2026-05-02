Охота «Вещего Олега»: как новый БПЛА наводит удары за линией фронта

Морпехи 177-го полка группировки «Центр» собирают в укрытии новейший российский разведывательный беспилотник КВО - «Князь Вещий Олег». Как и подразумевает название, все детали этого большого дрона исконно русские. Суперсовременная камера - тоже отечественного производства.

«Летает на расстояние на 45 км, в полете может находиться от 2 до 3 часов. Смотрит камерой своей, называемой ГОЭС. Зум - 32, зум - в HD-качестве», - говорит оператор БПЛА с позывным Сметана.

Несмотря на свои габариты, БПЛА «Вещий Олег» вполне можно перевозить к месту запуска на квадроцикле. Для старта «Князю Олегу» не требуется какая-то громоздкая катапульта. Для этого достаточно небольшой опоры, и он моментально взлетает, как хищный ястреб. Летит очень далеко - в глубокий тыл противника. Например, чтобы покружить в поисках цели над Добропольем, к которому еще только подбирается российская армия. Это редкие эксклюзивные кадры этого города, которые в данное время может сделать только сверхдальний дрон самолетного типа. Такой, как «Вещий Олег».

«В основном он был выпущен для того, чтобы искать цели на очень далеком расстоянии. Улетать далеко за линию фронта, где противник передвигается очень легко и просто. Чтобы выявить цели и уничтожить их», - рассказывает Сметана.

На одном из видео дрон КВО выявил в опустевшем Доброполье движущийся транспорт неприятеля, который в итоге указал места, где располагаются боевики ВСУ. По выявленным точкам нанесли удар дальнобойным высокоточным оружием.

В другом случае летающая разведка засекла в лесистой местности украинский бронетранспортер и блиндаж с пехотой неприятеля. Туда сразу ударили артиллерией и дальними дронами на оптоволокне. Обычные «Мавики»-разведчики не смогли бы навести камикадзе так далеко, как «Вещий Олег». А его старший брат FPV-дрон-ударник «Князь Вандал Новгородский», по подсчетам экспертов, уничтожил технику врага почти на 3 миллиарда долларов.

Группировка «Центр» продолжает планомерный охват Доброполья. Идет постепенная зачистка территорий между Гришино и Сергеевкой. Здесь находится трасса на Павлоград. Физический и огневой контроль над ней существенно снижает возможности логистики ВСУ в западной части ДНР. Ведутся активные бои западнее Родинского. А в Белицком идет подготовка плацдарма для масштабного штурма рубежа Шевченко - Светлое - Красноярское. Взять Доброполье надо, чтобы подобраться с юга к Славянску и Краматорску и сократить число артерий снабжения этих последних форпостов противника в Донбассе.

По словам операторов, управлять дроном КВО удобнее, чем любым другим беспилотником. Это делают два пилота. Один только рулит «птицей», а другой только смотрит в камеру в поисках целей. Простая конструкция БПЛА позволяет массово штамповать его. С этим новым дальним беспилотником российская армия получит возможность оперативно отслеживать изменения в составе вражеской группировки на большом удалении от фронта, на более ранних рубежах встречать противника и наносить ему поражение.