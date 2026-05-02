BFMTV: французским больницам грозит дефицит медицинских материалов

Поставки пластика нарушены из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Владимир Рубанов 02-05-2026 19:21
© Фото: Joerg Boethling via www.imago-images.de, Global Look Press

Французские больницы опасаются дефицита медицинских изделий из пластика из-за кризиса вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Медицинские учреждения страны обеспокоены возможным массовым недостатком критически важных пластиковых изделий, таких как шприцы, маски, перчатки и катетеры. Эти предметы являются неотъемлемой частью любой больницы и необходимы для проведения даже самых простых процедур.

Из-за сбоев в глобальной логистике под удар попал Китай - основной поставщик медицинского пластика. Китайские заводы вынуждены сократить производство базовых полимеров и пластмасс. Поскольку большинство медицинских изделий для Европы производятся именно в Китае, французские импортеры и дистрибьюторы немедленно ощутили последствия этого сбоя.

Оливье Малиска, руководитель компании, занимающейся производством медицинских изделий из пластика, заявил, что производители вынуждены заказывать вдвое больше обычного объема, чтобы минимизировать риски, связанные с нехваткой запасов. Однако такой ажиотажный спрос только усугубляет ситуацию, создавая искусственный дефицит и повышая цены.

Генеральный секретарь ассоциации производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайфе рассказал, что нехватка продукции ожидается не только в здравоохранении, но и в других секторах. Он отметил, что медицинские пластики являются более редкими, и спрос на них значительно выше.

Французские врачи опасаются повторения ситуации времен коронавируса, когда за медицинские маски и перчатки приходилось буквально бороться. На этот раз под угрозу может попасть еще более широкий спектр изделий. В то же время министерство здравоохранения Франции утверждает, что непосредственного риска нехватки пластиковых изделий нет, потому что больницы имеют достаточные запасы.

#Китай #Франция #Ближний Восток #Кризис #Ормузский пролив #медицинские изделия #логистика #пласти
