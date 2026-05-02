ОАЭ открыли свое воздушное пространство и отменили все ограничения

В ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM.

«Главное управление гражданской авиации объявило о полном возобновлении нормальной работы системы воздушной навигации в воздушном пространстве ОАЭ», - сказано в материале.

Решение было принято после «всесторонней оценки оперативных условий» и ситуации в области безопасности. Ко всему этому, продолжается непрерывный мониторинг в режиме реального времени.

Операции в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме. Министерство транспорта ранее сообщило, что Росавиация сняла запрет на выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, а также через воздушное пространство Ирана.

Эксперты продолжают отслеживать обстановку с гражданскими перевозками на Ближнем Востоке, чтобы при необходимости оперативно поправить маршрутную сеть российских перевозчиков в регионе. Транзитные рейсы в иранские аэропорты разрешены, но строго с соблюдением рекомендаций властей Ирана.