ОАЭ открыли свое воздушное пространство и отменили все ограничения

Решение было принято после всесторонней оценки оперативных условий и ситуации в области безопасности, а также в координации с соответствующими органами.
Дарья Ситникова 02-05-2026 17:38
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Global Look Press

В ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM.

«Главное управление гражданской авиации объявило о полном возобновлении нормальной работы системы воздушной навигации в воздушном пространстве ОАЭ», - сказано в материале.

Решение было принято после «всесторонней оценки оперативных условий» и ситуации в области безопасности. Ко всему этому, продолжается непрерывный мониторинг в режиме реального времени.

Операции в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме. Министерство транспорта ранее сообщило, что Росавиация сняла запрет на выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, а также через воздушное пространство Ирана.

Эксперты продолжают отслеживать обстановку с гражданскими перевозками на Ближнем Востоке, чтобы при необходимости оперативно поправить маршрутную сеть российских перевозчиков в регионе. Транзитные рейсы в иранские аэропорты разрешены, но строго с соблюдением рекомендаций властей Ирана.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
