Импорт нефти в Японию с Ближнего Востока упал на 67,2%

Конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению поставок нефти в Японию. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Уточняется, что в апреле текущего года импорт упал на 67,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Всего в Японию поставили около 3,8 млн килолитров (один килолитр - это около 6,29 барреля), пишет ТАСС.

Кроме того, в апреле почти на 80% упали поставки с Ближнего Востока нефтепродуктов, в том числе нафты, используемой в производстве пластмасс.

Ранее Bloomberg сообщал, что мировые запасы нефти могут истощиться в ближайшее время из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Сырье сокращалось примерно на 4,8 млн баррелей в сутки с 1 марта по 25 апреля, согласно сведениям инвестиционного банка Morgan Stanley.