Небо, «птички» и Карась: как в зоне СВО собирают дроны для передовой

В мастерской недалеко от передовой в день собирают до 100 беспилотников. После испытания дроны отправляют штурмовикам, которые сейчас работают на Краснолиманском направлении.
Николай Кугук 02-05-2026 15:08
© Фото: ТРК «Звезда»

За считанные секунды FPV-дрон с боевой частью взмывает в небо. Расчет БЛПА получил целеуказания от разведывательных дронов. Цель нашей «птички» - бронемашина украинских боевиков.

Дрон-камикадзе, который поразил цель, - работа рук двух бойцов. Малой и Карась ежедневно штампуют FPV-дроны для штурмовых подразделений. Однажды ради интереса решили подсчитать, сколько «птичек» смогут собрать за день. Получилось 100.

«С начала своей воинской службы я находился на полевых складах. Далее начал втягиваться в работу с БПЛА. Попал в такое замечательное место. Начал работать с FPV-дронами. Меня это затянуло, начал что-то свое придумывать. На гражданке я занимался сетевым системным администрированием. Это тоже чем-то похоже на то, что делаю здесь», - рассказал инженер БПЛА 59-го танкового полка с позывным Малой.

Сборка FPV-дронов это лишь часть ежедневной работы инженеров БПЛА. Есть и тяжелые дроны российского производства. «Феникс-3» способен нести до 7 килограммов полезной нагрузки. Его размеры впечатляют. Лопасти - размером с руку.

Бойцы достают новенький квадрокоптер из массивной коробки, готовят «птичку» к первому взлету. На сборку и подключение всех интерфейсов тратят не больше 5 минут.

В последний момент дроноводы крепят к «Фениксу» боевую часть. Это тяжелые металлические болванки, имитирующие несколько килограммов взрывчатки. Подключают пульт, и квадрокоптер готов выполнять задачу.

Для испытаний специально выбирают вечернее время суток, чтобы проверить качество изображения с камеры. В основном боевые вылеты расчеты БПЛА выполняют именно в сумерках. Так вероятность застать противника врасплох и остаться незамеченным увеличивается в разы.

«Регулярно используем «Феникс-3» в работе по уничтожению целей противника. По командным пунктам, блиндажам, ЗОПам, ДОТам. В нем хорошая камера для выполнения разведывательных операций», - рассказывает инженер БПЛА 59-го танкового полка с позывным Карась.

После проверки инженеры БПЛА передают эти «птички» штурмовым подразделениям на линии боевого соприкосновения. Их сослуживцы из 59-го гвардейского танкового полка 20-й общевойсковой армии продвигают наступление группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Здесь наши бойцы освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, «Север» уничтожил формирования четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад. Также ВС РФ нанесли поражение полку беспилотных систем ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде нацгвардии украинских боевиков. «Запад» продолжает продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации, отрезая снабжение противника и приближая освобождение последних крупных населенных пунктов в ДНР, занятых ВСУ.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
