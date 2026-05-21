Дроны-перехватчики «Буревестник» тараном сбили украинские БПЛА-камикадзе

Операторы дронов-перехватчиков «Буревестник» отразили атаку украинских беспилотников-камикадзе в зоне ответственности группировки войск «Юг». Операторы применили тактику воздушного тарана против дронов типа «Дартс».

Украинские операторы планировали атаковать подразделения ВС РФ в ближнем тылу. Цели обнаружили во время мониторинга, в воздух оперативно подняли перехватчики.

«После захвата были выполнены точные маневры сближения с последующим воздушным тараном», - следует из сообщения Минобороны.

В результате перехватчики поразили цели в воздухе, сорвав атаку ВСУ по позициям ВС РФ. Операторы БПЛА в зоне спецоперации не только наносят удары по боевикам, но и нейтрализуют угрозы вражеских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения пяти БПЛА ВСУ воздушным тараном.

