В Брянской области при атаке дрона погибли три сотрудника РЖД

У станции Унеча в Брянской области при атаке БПЛА на маневровый тепловоз погибли трое сотрудников РЖД. Об этом сообщили в транспортной компании.

«Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р.», - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что у машиниста тепловоза осталось пятеро детей, а у его помощника - несовершеннолетняя дочь.

Компания окажет семьям погибших необходимую поддержку и поможет пережить эту невосполнимую утрату.

Ранее пять человек получили ранения при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области. Кроме того, киевский режим нанес удар управляемыми ракетами большой дальности «Нептун» по региону; в результате атаки реактивные снаряды уничтожили четыре дома и пострадала мирная жительница.