МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Брянской области при атаке дрона погибли три сотрудника РЖД

У одного из погибших пятеро детей, у другого несоврешннолетняя дочь.
Андрей Юдин 21-05-2026 19:37
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

У станции Унеча в Брянской области при атаке БПЛА на маневровый тепловоз погибли трое сотрудников РЖД. Об этом сообщили в транспортной компании.

«Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р.», - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что у машиниста тепловоза осталось пятеро детей, а у его помощника - несовершеннолетняя дочь.

Компания окажет семьям погибших необходимую поддержку и поможет пережить эту невосполнимую утрату.

Ранее пять человек получили ранения при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области. Кроме того, киевский режим нанес удар управляемыми ракетами большой дальности «Нептун» по региону; в результате атаки реактивные снаряды уничтожили четыре дома и пострадала мирная жительница.

#в стране и мире #бпла #Брянская область #атака #погибшие #унеча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 