Генпрокуратура Белоруссии сообщила о попытках незаконного ввоза дронов в страну

С ноября 2023 года в стране действует запрет на использование и оборот дронов.
Андрей Юдин 21-05-2026 16:27
© Фото: Dennis Duddek, IMAGO, Global Look Press

Несмотря на запрет оборота беспилотников в Белоруссии, прокуратура страны фиксирует факты нарушения запрета на ввоз в страну дронов. Они составляют большую часть несоблюдений ограничений в сфере оборота БПЛА, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении приводится пример ситуации - попытка провоза гражданином России в страну беспилотника через таможенный пост «Варшавский мост» на границе с Польшей. Московский районный суд Бреста приговорил нарушителя к выплате штрафа в 900 белорусских рублей (23,3 тысячи российских рублей) и конфискации беспилотника.

В пресс-службе прокуратуры Белоруссии подчеркнули, что органы правопорядка совершенствуют противодействие незаконному обороту авиатехники в стране для поддержания национальной безопасности.

В сентябре 2023 года президент Александр Лукашенко подписал указ о запрете для физлиц на ввоз и использование беспилотников в стране. Применять БПЛА могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели для профессиональной деятельности.

Граждане до 25 марта 2024 года сдавали на хранение авиаимущество госпредприятию «Белаэронавигация». Также они могли передать дроны безвозмездно госорганам и госорганизациям.

В июне 2025 года в Белоруссии рассказали об операции «Гарпун». Тогда Комитет государственной безопасности страны вывез из-за рубежа главу группы, которая готовила уничтожение белорусских стратегических объектов при помощи дронов.

#в стране и мире #белоруссия #дроны #ввоз
