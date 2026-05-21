Торнадо сорвал крышу с двухэтажного дома в Петровске-Забайкальском

Обрушившийся на Петровск-Забайкальский торнадо сорвал крышу с двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает 360.ru.

«По словам жильцов, мощный порыв ветра буквально сорвал кровельное покрытие, повредив забор и оборвав линии электропередачи», - рассказал глава округа Николай Горюнов.

Он лично выехал на место происшествия и оценил ущерб от стихии. К ликвидации последствий уже подключились специалисты МЧС России и «Россетей».

Местные жители рассказали, что торнадо повредил много домов и построек. На одной из улиц разрушений больше, другую стихия захватила только по касательной.