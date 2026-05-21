Фицо рассказал об интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, как в ЕС воспринимают его визиты в Москву. Фицо неоднократно встречался в российской столице с Владимиром Путиным, в том числе, прилетал на Парад Победы 9 мая.

«Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: "Что Путин сказал?". Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3.

Он заявил, что дальше так продолжаться не может. Ранее словацкий премьер признался, что его шокировали упреки канцлера Германии Фридриха Мерца за поездку в Москву на 9 мая.

Мерц анонсировал серьезный разговор с Фицо по возвращении, но по факту просто отказался от запланированного визита в Братиславу. Прибалтийские страны и Польша запретили Фицо пролет его борта в Москву над их территорией. При этом Чехия согласовала маршрут.