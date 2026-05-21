Россиянин Набиев первым в истории взошел на Эверест на одних руках

Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину без посторонней помощи исключительно на руках. Он поднял флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».

«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» - написал Набиев.

За несколько лет он взошел на обе вершины Эльбруса, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро.

Набиев лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске. Он провел под завалами около семи часов, после чего его отправили в госпиталь. Тогда погибли 24 человека.

