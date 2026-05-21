МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянин Набиев первым в истории взошел на Эверест на одних руках

Альпинист лишился ног после обрушения казармы в Омске.
Константин Денисов 21-05-2026 14:57
© Фото: rustam_nabiev92, Instagram*

Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину без посторонней помощи исключительно на руках. Он поднял флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».

«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» - написал Набиев.

За несколько лет он взошел на обе вершины Эльбруса, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро.

Набиев лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске. Он провел под завалами около семи часов, после чего его отправили в госпиталь. Тогда погибли 24 человека.

В феврале 2026 года альпинист-шерпа из Непала получил сертификат Книги рекордов Гиннесса, совершив четыре восхождения на Эверест в течение 15 дней.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#альпинизм #эверест #восхождение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 