Выделение Евросоюзом кредита Украине на сумму 90 млрд евро знаменует переломный момент в конфликте. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Как отметили авторы статьи, теперь Европа не ограничивается помощью Украине. Она организует именно продолжение конфликта, не обсуждая цену этой стратегии, ее целей или условий выхода.

По данным издания, предоставление финансовой помощи прямо указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянным пунктом в расходах Евросоюза. Сообщается, что кредит дадут Киеву в течение двух лет. ЕС намерен выделить по 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

Напомним, Евросоюз может ужесточить условия кредитования Украины. Теперь, чтобы получить деньги, Киеву придется пойти на непопулярные экономические меры. Есть вероятность, что киевский режим обяжут ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает четыре миллиона гривен.

Два дня назад стало известно, что первый транш Украине в шесть миллиардов евро большей частью потратят на оборону. Две трети этой суммы пойдут на приобретение дронов, а одна треть - на бюджетные нужды Украины.