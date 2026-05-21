В Челябинской области задержали 55 человек за аферу с соцвыплатами

Предварительный ущерб оценивается в миллиард рублей.
Дарья Неяскина 21-05-2026 10:53
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Свыше 50 человек подозреваются в крупном мошенничестве при получении денег из Социального фонда. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из ГУ МВД по Челябинской области пресекли деятельность крупного преступного сообщества. Предварительный ущерб оценивается в миллиард рублей. В деле фигурируют 55 подозреваемых и обвиняемых, всего возбуждено 30 уголовных дел.

«Предварительно установлено, что в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность», - прокомментировала Волк.

Также она отметила, что злоумышленники составляли подложные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и подавали их в региональные отделения Социального фонда России для получения компенсаций. Выплаченные деньги забирали организаторы и координаторы, после чего распределяли между соучастниками.

На данный момент подтвержденный ущерб составляет более 60 млн рублей.

Следователи возбудили 29 дел по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и еще одно по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении руководителей группы.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенников с резервным фондом России. В документах отмечается, что аферисты требуют снять накопления со всех счетов и передать их специальному человеку для проверки.

