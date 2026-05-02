Россиянам напомнили, что местные власти могут запретить жарить шашлык

Местные власти могут запрещать разводить открытый огонь, включая приготовление шашлыков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве напомнили о статье 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», где говорится, что в случае повышения пожарной опасности на отдельных территориях могут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности, включая временный запрет на разведение открытого огня и использование мангалов. Все решения принимают органы государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 15 тысяч рублей. Если нарушение было совершено во время действия особого противопожарного режима, то штраф увеличивается до 20 тыс. рублей.

«При нарушении, повлекшем пожар и повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека - до 50 тыс. рублей. Если последствия были более тяжкими, нарушителю грозит уголовная ответственность», - рассказали агентству в МЧС.

Но штрафов можно избежать. Для этого нужно готовить шашлык по правилам безопасности. Так, мангал или гриль устанавливать не ближе пяти метров от здания. Также в радиусе двух метров вокруг мест приготовления шашлыка нужно убрать мусор и горючие материалы. Кроме того, поблизости нужно иметь первичные средства пожаротушения: воду, песок или огнетушитель.

Стоит помнить, что во время действия особого противопожарного режима запрещается жарить мясо на природе и разводить костры. А если жарить шашлыки в городе, то делать это нужно в специально отведенных для этого местах.

