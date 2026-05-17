FT: главы МИД ЕС обсудят 27-28 мая кандидатов на переговоры с РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией на следующей неделе. Об этом заявила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.



Как сообщает FT, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

По информации издания, США и Украина выразили одобрение идее диалога между ЕС и Москвой. Вашингтон, активно участвующий в обсуждении украинского урегулирования, сообщил Брюсселю, что не возражает против самостоятельной дипломатической линии Евросоюза.

В числе кандидатов на роль посредника упоминаются такие известные политики, как бывшие премьер-министры Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель, а также экс- и действующий президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб. Вопрос о посреднике уже обсуждается на различных уровнях внутри ЕС и может быть вынесен на саммит лидеров в июне.



Напомним, что 9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кандидатура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией. При этом отметив, что в случае восстановления отношений с Евросоюзом он хотел бы налаживать связи именно через него.



На это канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил, что Европа готова содействовать завершению украинского конфликта, но сама определит посредника на возможных переговорах с Россией. Позже появилась информация, что на место переговорщика с Россией могут назначить президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

