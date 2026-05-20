Глаза группировки «Восток» в небе над Верхней Терсой не дают противнику передышки. Несмотря на глубоко эшелонированную линию обороны, расположение подразделений ВСУ сверху видно как на ладони. Мобильные группы операторов БПЛА работают слаженно и жестко: как только дрон обнаруживает опорный пункт в лабиринтах траншей, следует немедленное огневое поражение.

«Минимум снаряжения - максимум эффективности. В рюкзаках пульты управления и FPV-дроны. Бойцы получают боеприпасы у саперов. Те подготовили специальные заряды под конкретные цели. Снарядив "птичек", отправляемся на заранее подготовленную позицию», - рассказала корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Группа выдвигается налегке: за спиной ничего лишнего, только дополнительный боекомплект. В составе маневренной группы военнослужащие скрытно продвигаются вдоль лесополосы к заданному рубежу. Самый критический и опасный этап пути - преодоление открытых участков местности.

«Самое важное - это, конечно же, скорость. Выезжаем на открытку пока безопасно. "Птиц" не видно. Двигаемся очень-очень быстро», - отметил один из бойцов.

Вход в лесной массив проходит предельно скрытно под постоянным контролем операторов БПЛА. Продвижение к опорному пункту идет выверенными бросками под надежным прикрытием стрелков. Бойцы заходят на подготовленную позицию.

«Самая главная часть маскировки - замаскировать антенны, если это FPV - радио. Если это волокно, то после каждого вылета убирать волокно с площадки. Потому что на солнце оно переливается», - рассказал оператор БПЛА с позывным Бан.

Основная работа проходит в тщательно замаскированной точке в гуще леса. В стесненных условиях работать непросто, но именно такая конфигурация делает объект почти невидимым для воздушной разведки противника.

Считанные минуты на подготовку - и в небо уходит новейший FPV-дрон на оптоволокне. Цель для удара - обнаруженный разведкой ретранслятор противника. Его уничтожение полностью выводит из строя узел связи боевиков на этом участке.

«Рядом с ретранслятором работают обычно РЭБ-группы мобильные тоже. А волокно не гасится РЭБом. Также и качество видео лучше, управление лучше», - подчеркнул командир операторов БПЛА с позывным Терех.

Когда связь противника нарушена, а управление подразделениями полностью дезорганизовано, в дело вступают FPV-дроны. Точечными ударами операторы довершают разгром.

Прямым попаданием ликвидирован вражеский пункт управления БПЛА. Уничтожение подобных объектов требует максимальной слаженности, поэтому операторы дронов и артиллеристы работают в тесном взаимодействии.

«Мы с напарником стояли в дежурстве ночью и отработали по "Леопарду" противника. Мы заранее знали примерно где он находится. Летали, искали пару дней. И ночью человек вышел покурить возможно. По дню вылетели, замаскированный танк стоял. Отработали по нему», - рассказал Терех.

На рубеже Верхняя Терса - Воздвижевка подразделения группировки «Восток» успешно вскрыли бреши в обороне противника. Чтобы отбросить силы ВСУ от железной дороги и берегов реки Гайчур, воины-дальневосточники стремительно продвигаются через наиболее уязвимые участки вражеских позиций.

Южнее, на Запорожском направлении, после освобождения Чаривного российские войска заняли более выгодные рубежи. Это создало надежный плацдарм для выхода к ключевому узлу обороны противника на линии Комсомольское - Новоселовка - Егоровка - Омельник.

Одновременно с этим продолжаются бои северо-западнее Александрограда: в лесном массиве за рекой Волчья подразделения успешно продвигаются в направлении Лесного Днепропетровской области.