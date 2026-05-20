Трамп: у России 48 ледоколов, а у США - один очень старый, это нелепо

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию с ледоколами в стране в сравнении с Россией. Об этом он рассказал во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», - признал президент США.

Трамп анонсировал появление 55 судов в кратчайшие сроки. По его словам, ледоколы начнут поступать во флот очень быстро.

Ранее в Береговой охране сообщили, что в настоящее время Штаты располагают лишь тремя ледоколами, из которых только один относится к классу тяжелых, и ему более 50 лет.

Тем временем, США уже заказали строительство шести судов: двух - в Финляндии и четырех - у себя. Кроме того, уже практически готов контракт на строительство еще пяти ледоколов. На эти 11 кораблей Вашингтон потратит в общей сложности $2 млрд.

Добавим, что Россия остается единственной страной в мире, у которой есть свой атомный ледокольный флот.