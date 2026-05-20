МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: у России 48 ледоколов, а у США - один очень старый, это нелепо

Американский лидер анонсировал строительство ледоколов в стране.
Константин Денисов 20-05-2026 22:04
© Фото: Rosatomvia Globallookpress.com

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию с ледоколами в стране в сравнении с Россией. Об этом он рассказал во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», - признал президент США.

Трамп анонсировал появление 55 судов в кратчайшие сроки. По его словам, ледоколы начнут поступать во флот очень быстро.

Ранее в Береговой охране сообщили, что в настоящее время Штаты располагают лишь тремя ледоколами, из которых только один относится к классу тяжелых, и ему более 50 лет.

Тем временем, США уже заказали строительство шести судов: двух - в Финляндии и четырех - у себя. Кроме того, уже практически готов контракт на строительство еще пяти ледоколов. На эти 11 кораблей Вашингтон потратит в общей сложности $2 млрд.

Добавим, что Россия остается единственной страной в мире, у которой есть свой атомный ледокольный флот.

 

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ледоколы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 