Основатель системы борьбы со СПИДом в России Покровский скончался в 71 год

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

«20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», - говорится в сообщении.

В институте Покровский возглавлял лабораторию постгеномных технологий. Кроме того, он являлся членом ученого совета.

Покровский считается основателем системы борьбы со СПИДом в России. Он - лауреат Государственной премии РФ и премии правительства РФ.

Покровский посвятил своим исследованиям более 35 лет и помог спасти немало жизней. В 2003 году он также получил премию правительства РФ в области науки и техники за внедрение препарата «Циклоферон».