Два человека пострадали в результате ДТП на остановке в Петербурге

Женщине стало плохо за рулем, и она потеряла управление.
Константин Денисов 20-05-2026 16:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два человека пострадали в Санкт-Петербурге в результате ДТП на автобусной остановке. Об этом сообщает 360.ru.

Авария произошла утром на проспекте Науки возле станции метро «Академическая». По предварительной информации, женщине, управлявшей автомобилем Hyundau, стало плохо за рулем.

На повороте машина столкнулась с «Газелью». От удара она вылетела на автобусную остановку, сбила пешехода и врезалась в столб.

Одну из пострадавших - 62-летнюю женщину - госпитализировали с травмами голени и плеча. Еще одна отделалась ссадинами и отказалась ехать в больницу. Сама водитель сейчас также находится в медучреждении.

Установлением всех обстоятельств ДТП будет заниматься прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #авария #ДТП #пострадавшие #остановка
