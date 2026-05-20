Два человека пострадали в результате ДТП на остановке в Петербурге

Два человека пострадали в Санкт-Петербурге в результате ДТП на автобусной остановке. Об этом сообщает 360.ru.

Авария произошла утром на проспекте Науки возле станции метро «Академическая». По предварительной информации, женщине, управлявшей автомобилем Hyundau, стало плохо за рулем.

На повороте машина столкнулась с «Газелью». От удара она вылетела на автобусную остановку, сбила пешехода и врезалась в столб.

Одну из пострадавших - 62-летнюю женщину - госпитализировали с травмами голени и плеча. Еще одна отделалась ссадинами и отказалась ехать в больницу. Сама водитель сейчас также находится в медучреждении.

Установлением всех обстоятельств ДТП будет заниматься прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга.