МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты уничтожили блиндажи и боевиков на Краснолиманском направлении

После завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.
20-05-2026 15:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии выполняли боевую задачу. На опубликованных кадрах видно, как танк Т-90М «Прорыв» выдвигается на огневую позицию для нанесения удара по выявленным целям.

Как уточнили в Минобороны, позиции украинских подразделений были обнаружены в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. Операторы БПЛА выявили тщательно замаскированные укрепления и скопление личного состава ВСУ в лесистой местности, после чего координаты передали на командный пункт танкового батальона.

Танкисты вели огонь с закрытой огневой позиции. Экипаж произвел серию выстрелов 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 километров. В результате удара были уничтожены блиндажи, опорные пункты и живая сила противника.

В ведомстве отметили, что высокая точность стрельбы также привела к детонации боекомплекта, находившегося рядом с позициями ВСУ. После завершения огневого налета экипаж сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

В Минобороны подчеркнули, что применение танков с закрытых огневых позиций в связке с беспилотной разведкой позволяет эффективно поражать цели, сохраняя скрытность и снижая риск контрбатарейного огня со стороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#т-90м #прорыв #спецоперация #танкисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 