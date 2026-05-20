Танкисты уничтожили блиндажи и боевиков на Краснолиманском направлении

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии выполняли боевую задачу. На опубликованных кадрах видно, как танк Т-90М «Прорыв» выдвигается на огневую позицию для нанесения удара по выявленным целям.

Как уточнили в Минобороны, позиции украинских подразделений были обнаружены в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. Операторы БПЛА выявили тщательно замаскированные укрепления и скопление личного состава ВСУ в лесистой местности, после чего координаты передали на командный пункт танкового батальона.

Танкисты вели огонь с закрытой огневой позиции. Экипаж произвел серию выстрелов 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 километров. В результате удара были уничтожены блиндажи, опорные пункты и живая сила противника.

В ведомстве отметили, что высокая точность стрельбы также привела к детонации боекомплекта, находившегося рядом с позициями ВСУ. После завершения огневого налета экипаж сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

В Минобороны подчеркнули, что применение танков с закрытых огневых позиций в связке с беспилотной разведкой позволяет эффективно поражать цели, сохраняя скрытность и снижая риск контрбатарейного огня со стороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.