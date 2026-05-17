Политолог назвал причины возобновления дела против Кастро 30-летней давности

Причиной возобновления расследования по делу 30-летней давности против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро может быть желание США повторить сценарий Венесуэлы. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец.

«Сейчас это может явиться теоретическим предлогом, который требуется республиканской администрации, чтобы, условно говоря, превратить кубинскую ситуацию в венесуэльскую... Часть американских элит, связанных с Трампом, ищет возможность сделать так, чтобы кто-то из кубинских властей оказался под личными санкциями», - отметил политолог.

Говоря про Венесуэлу, эксперт также напомнил, что глава государства Николас Мадуро, а также другие представители высшей власти республики были под личными санкциями со стороны Вашингтона. Их лично обвиняли в совершении каких-то определенных преступлений. Это был своего рода инструмент для давления.

«Понятно, что если директор ЦРУ едет на Кубу разговаривать, в том числе с представителями местной разведки, а потом через пару дней появляются санкции в отношении ее руководства, то это означает, что согласия не добились и решили дальше надавить. Если американцы готовятся предъявить обвинения Раулю Кастро, при этом ведут переговоры с его внуком, то понятно, что на данный момент они сошлись во мнениях в том, о чем хотели бы... Но пока, судя по всему, переговоры идут не очень хорошо», - подчеркнул собеседник.

Кроме того, Хейфец отметил, что в США никогда не забывали о случившемся, просто не было случая для того, чтобы предъявить официальные обвинения. Также эта тема постоянно обсуждалась кубино-американской диаспорой в республиканских кругах. Что будут делать в Вашингтоне после введения санкций в отношении Кастро - уже другой вопрос.

Ранее газета The New York Times сообщала, что власти США могут готовить против Рауля Кастро такую же спецоперацию, как и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон может воспользоваться трагедией 1996 года, чтобы инициировать уголовное дело.

Напомним, в феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитников, в результате чего погибли четыре члена экипажа. Тогда Гавана обосновала это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.