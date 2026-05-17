МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог назвал причины возобновления дела против Кастро 30-летней давности

По словам Хейфеца, в США никогда не забывали о случившемся и не было повода предъявить обвинения.
Глеб Владовский 20-05-2026 13:02
© Фото: XinHua, Globallookjpress © Видео: ТРК «Звезда»

Причиной возобновления расследования по делу 30-летней давности против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро может быть желание США повторить сценарий Венесуэлы. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец.

«Сейчас это может явиться теоретическим предлогом, который требуется республиканской администрации, чтобы, условно говоря, превратить кубинскую ситуацию в венесуэльскую... Часть американских элит, связанных с Трампом, ищет возможность сделать так, чтобы кто-то из кубинских властей оказался под личными санкциями», - отметил политолог.

Говоря про Венесуэлу, эксперт также напомнил, что глава государства Николас Мадуро, а также другие представители высшей власти республики были под личными санкциями со стороны Вашингтона. Их лично обвиняли в совершении каких-то определенных преступлений. Это был своего рода инструмент для давления.

«Понятно, что если директор ЦРУ едет на Кубу разговаривать, в том числе с представителями местной разведки, а потом через пару дней появляются санкции в отношении ее руководства, то это означает, что согласия не добились и решили дальше надавить. Если американцы готовятся предъявить обвинения Раулю Кастро, при этом ведут переговоры с его внуком, то понятно, что на данный момент они сошлись во мнениях в том, о чем хотели бы... Но пока, судя по всему, переговоры идут не очень хорошо», - подчеркнул собеседник.

Кроме того, Хейфец отметил, что в США никогда не забывали о случившемся, просто не было случая для того, чтобы предъявить официальные обвинения. Также эта тема постоянно обсуждалась кубино-американской диаспорой в республиканских кругах. Что будут делать в Вашингтоне после введения санкций в отношении Кастро - уже другой вопрос.

Ранее газета The New York Times сообщала, что власти США могут готовить против Рауля Кастро такую же спецоперацию, как и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон может воспользоваться трагедией 1996 года, чтобы инициировать уголовное дело.

Напомним, в феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитников, в результате чего погибли четыре члена экипажа. Тогда Гавана обосновала это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.

#сша #Куба #санкции #Рауль Кастро #наш эксклюзив #обвинение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 