Россия и Китай выступили за решение украинского конфликта путем переговоров

Москва позитивно оценила непредвзятую позицию Пекина в решении вопроса.
Глеб Владовский 20-05-2026 10:51
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости

Россия и Китай поддержали урегулирование украинского конфликта проведением переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран.

«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», - говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Москва позитивно оценила непредвзятую и объективную позицию Пекина в решении украинского вопроса. Кроме того, КНР играет конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить делегацию в Москву для украинского урегулирования. По словам главы государства, это возможно только в том случае, если будет реальная польза.

#Китай #Россия #переговоры #мирное урегулирование #украинский конфликт
