Россия и Китай выступили за решение украинского конфликта путем переговоров

Россия и Китай поддержали урегулирование украинского конфликта проведением переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран.
«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», - говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что Москва позитивно оценила непредвзятую и объективную позицию Пекина в решении украинского вопроса. Кроме того, КНР играет конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить делегацию в Москву для украинского урегулирования. По словам главы государства, это возможно только в том случае, если будет реальная польза.
