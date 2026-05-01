Если днем снайпер перемещается перебежками — это однозначный признак того, что выстрел уже произведен. Оставаться на прежней позиции крайне опасно, исходная точка ведения огня быстро вычисляется противником.

На Запорожском направлении снайперская двойка группировки войск «Восток» прикрыла огнем наши штурмовые отряды. Благодаря их скрытной и точной работе, бойцы смогли занять тактически выгодные позиции.

Разведчики вскрыли хорошо укрепленную огневую точку, с которой противник из замаскированного укрытия вел интенсивный обстрел наших позиций. Последовал мгновенный доклад командованию, передача точных координат и работа на поражение. Сообщается, что разведывательно-ударный контур, где снайперы работают в единой связке с артиллерией и дронами, полностью парализует наступательный потенциал врага.

ВСУ пытаются просачиваться малыми группами, чтобы дестабилизировать линию фронта и зайти в тыл. Но кадры объективного контроля убедительно показывают полную безуспешность их действий. Хотя замысел противника очевиден: организовать отвлекающие маневры и затянуть время, чтобы сдержать продвижение нашей армии.

Локомотив «дальневосточного экспресса» только набирает ход. Северо-западнее Александрограда идут ожесточенные бои: в лесном массиве за рекой Волчья воины-забайкальцы овладели несколькими важными опорными пунктами противника. На Запорожском направлении - в районах Воздвижевки, Верхней Терсы и южнее, в направлении Чаривного - оборона ВСУ буквально трещит по швам под плотным натиском наших подразделений.

Любые попытки врага просочиться сквозь наши порядки или перебросить резервы жестко пресекаются. Расчеты российских БПЛА ведут круглосуточную охоту, стабильно нанося киевскому режиму невосполнимый урон.

Напомним, «Дальневосточный экспресс» – легендарная 14-я отдельная гвардия спецназначения группировки войск "Восток". Подразделение ведет активную наступательную работу, штурмуя позиции украинских боевиков.

Ранее корреспонденту «Звезды» военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, как ударный беспилотник «Молния» поразил опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области. По их словам, противник оборудовал в этом районе разветвленную систему траншей и укрытий, включая бетонированные блиндажи. Но беспилотник «Молния» на отлично справился со своей задачей – разгромил опорник, заставив тем самым врага отступить.