МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дом в Германии обрушился после взрыва

Под завалами могут находиться люди.
Дима Иванов 19-05-2026 02:10
© Фото: ursu.goerlitz, Facebook

В городе Герлиц федеральной земли Саксония на востоке Германии обрушился многоквартирный дом. Полиция предполагает, что причиной стал взрыв бытового газа. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в доме на улице Джеймс-фон-Мольтке вблизи железнодорожного вокзала. Сотрудники полиции, пожарные и спасатели работают на месте с большим количеством техники.

Представитель полиции сообщила, что поступило несколько звонков от местных жителей около 17:30.

«Сообщалось об одном взрыве и запахе газа. Мы пока не можем это полностью подтвердить, но должны сначала исключить возможную опасность», - сказала она.

Полиция подтвердила утечку газа на месте происшествия. Спасатели эвакуировали жителей примерно десяти соседних домов и оцепили район. Поиски возможных пострадавших продолжаются с помощью служебных собак. Обер-бургомистр Герлица Октавиан Урсу также прокомментировал ситуацию.

«Основная задача - поиск пропавших без вести», - отметил он.

На данный момент точное количество людей под завалами и возможные жертвы остаются неизвестными. В доме находились как арендные, так и туристические квартиры.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Германия #Саксония #Взрыв газа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 