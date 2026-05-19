В городе Герлиц федеральной земли Саксония на востоке Германии обрушился многоквартирный дом. Полиция предполагает, что причиной стал взрыв бытового газа. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в доме на улице Джеймс-фон-Мольтке вблизи железнодорожного вокзала. Сотрудники полиции, пожарные и спасатели работают на месте с большим количеством техники.

Представитель полиции сообщила, что поступило несколько звонков от местных жителей около 17:30.

«Сообщалось об одном взрыве и запахе газа. Мы пока не можем это полностью подтвердить, но должны сначала исключить возможную опасность», - сказала она.

Полиция подтвердила утечку газа на месте происшествия. Спасатели эвакуировали жителей примерно десяти соседних домов и оцепили район. Поиски возможных пострадавших продолжаются с помощью служебных собак. Обер-бургомистр Герлица Октавиан Урсу также прокомментировал ситуацию.

«Основная задача - поиск пропавших без вести», - отметил он.

На данный момент точное количество людей под завалами и возможные жертвы остаются неизвестными. В доме находились как арендные, так и туристические квартиры.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.