В Севастополе представят лишь единожды показанное 30-метровое полотно Дейнеки

В спецтранспорте и в особом температурном режиме перевозят лишь самые ценные грузы. По маршруту Курск - Севастополь, который протяженностью полторы тысячи километров, перевозят одно из самых масштабных произведений в истории живописи - картину Александра Дейнеки «На страже мира». Об особенностях перевозки и самом полотне рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Специальная пневмоподвеска, чтобы произведение не испытывало перегрузок и каких-то толчков, и машина вооруженного сопровождения - так перевозят ракеты, а теперь еще и картины.

Внутри разгрузочного отсека вал с картиной аккуратно переносят в первую зону - на карантин. И только потом будет распаковка. Наталья Зайкина - заведующая отделом хранения, тщательно следит за их перемещением внутри галереи, чтобы последовательность не была нарушена.

«Пока еще мы не разворачивали холст, поскольку это будет проходить в присутствии представителей, реставраторов Курской галереи. Поскольку это для нас всех очень трепетный момент. Никто эту картину полностью не видел», - рассказала Зайкина.

Полотно огромных размеров - 30 на 3,5 метра. Чтобы намотать картину на вал, ее пришлось порезать на пять частей, позже их предстоит соединить. Но весь объем реставрационных работ пока никто до конца не представляет.

Директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов поделился, что в Курске реставраторы смогли отвернуть только метр от всей картины, чтобы понять, какой красочный слой и какое состояние. Однако, по его словам, рано делать выводы, так как один метр и 30 метр - большая разница.

Картину «На страже мира» художник Александр Дейнека создавал для Всесоюзной выставки к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. В день открытия публика видела картину в первый и в последний раз. После той выставки широкой публике её не показывали. Автор продолжал работу над ней до самой смерти в 1969 году. Затем полотно убрали на хранение и больше не разворачивали, так как не было подходящих по размеру залов. Дейнека даже оформлял станции Московского метро.

Уникальное место, где помещаются даже самые большие шедевры, теперь есть в Севастополе. Размеры выставочных помещений, дверей, лифтов, высота потолков и сам масштаб сооружения потрясает. Впервые за 100 лет в стране учрежден новый самостоятельный музей, а также формируется новая национальная коллекция искусства. И все это - Российская галерея искусств - крупнейший художественный музей на юге России.

Первая выставка откроется здесь уже совсем скоро, а монументальное полотно Дейнеки покажут в необычном формате. Это будет открытая реставрация, где каждый посетитель сможет в режиме онлайн наблюдать, как шедевр обретает второе дыхание.

