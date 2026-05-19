Отпраздновавший столетие ветеран рассказал, как стал героем знаменитой картины

В Екатеринбурге вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Суворов. Воевал в Прибалтике и Восточной Прусии. Однако больше известен как «Освободитель Минска». Все указывает на то, что именно он запечатлён на масштабном полотне, которое находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея Белоруссии. И этот подвиг, увековеченный на холсте, не единственный в военной биографии разведчика-мотоциклиста танковой бригады.

Дом офицеров центрального военного округа переполнен. Отмечают 100-летний юбилей ветерана Великой Отечественной Дмитрия Суворова. В зале виновник торжества, на сцене театральная постановка по воспоминаниям ветерана.

К юбилею выпущены и мемуары Дмитрия Николаевича. На обложке книги - репродукция картины «Минск 3 июля 44-го». Минчане радостно встречают освободителей. А вот возле танка - мотоциклист.

Разведчик 4-й гвардейской танковой бригады Дмитрий Суворов действительно одним из первых ворвался на своем мотоцикле в город.

«На полной скорости разведчик рядом с пулеметом, сзади партизан. Немцы уже были парализованы и бежали, а мы им вдогонку из пулемета стреляли. Народ вышел нарядный. Мы грязные. Несут полотенца, тазики, обнимают. Верили что мы придем. Три года ждали», - вспоминает Суворов.

Казалось бы, все как художник написал. Но то, что именно он стал прототипом героя на знаменитой картине Волкова, сам ветеран утверждать не берется.

«Точно так и было, и танк был, и цветы, это когда мы уже Минск прошли. Может я, а может не я. Видно что не дед. 17-летний парень. Похож на меня», - признает ветеран.

Уверен в правдивости книжного содержания. Как в 43-м крестьянским пареньком ушел на фронт. Разведчиком - мотоциклистом участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, в штурме Кенигсберга. Как он, 18-летний, взял в плен немецкого офицера.

«Над мотоциклом стоял, повернулся, смотрю - идет метрах в 10 в комбинезоне здоровый детина. Я -хендехох,он руки поднял. Немец», - рассказал Суворов.

А в Литве вместе с двумя товарищами захватил ещё пятерых фашистов.

«На сеновале спят пять немцев. Старший кричит - сдавайтесь, вы окружены - молчат. Он очередь, вторую - сдавайтесь. Если бы они хорошо сориентировались - нас трое, ихпятеро с гранатами и автоматами - они могли нас уничтожить. Просто крепко видимо спали. Так мы взяли пять немцев», - рассказал Суворов.

Дмитрий Николаевич был ранен, награжден орденами и медалями, после войны закончил танковое училище, в отставку ушел в звании полковника. Повышенное внимание юбиляра явно смущает. Говорит - просто повезло, выжить и дожить до 100 лет.

«100 лет - голова еще работает. Жить хорошо, а где-то еще и нужен маленько», - сообщил Суворов.

Военная комендатура Екатеринбурга давно взяла над ветераном шефство. Но лишний раз просьбы от него не дождешься.

«Это человек военного поколения и никогда не признается, в чем нуждается. Стараемся в магазин свозить. Куртку ему купили, но прежде уговаривали его несколько месяцев. Вежливо отказывается», - рассказал военный комендант Екатеринбурга Руслан Ахмадишин .

Но сегодня Дмитрий Николаевич попросил обязательно заехать еще в одно место. Возложить цветы к памятнику разведчикам - мотоциклистам. Таким же, как он, и ещt миллионам, сражавшихся за Родину.