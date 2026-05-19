FT: Трамп предложил Китаю и России вместе бороться с МУС

Американский лидер сделал соответствующее заявление в Пекине.
Константин Денисов 19-05-2026 22:02
© Фото: Shao Haijun, XinHua, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита в Пекин предложил Китаю и России вместе с США бороться с Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Трамп заявил, что позиции трех стран по этому вопросу совпадают. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

В Пекине также оставили запросы журналистов без внимания. Известно лишь, что Трамп и его администрация неоднократно критиковали решения МУС, считая их политизированными и увидев угрозу суверенитету США.

В 2025 году Вашингтон ввел санкции против МУС. Тогда же Мосгорсуд приговорил прокурора МУС Карима Хана к 15 годам лишения свободы за незаконное привлечение к уголовной ответственности ряда граждан России.

#Китай #Россия #Дональд Трамп #МУС
