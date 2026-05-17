Гусев рассказал о вторжении неизвестных в здание редакции «МК»

Неизвестные ворвались в здание редакции «Московский комсомолец» в центре Москвы. Они забаррикадировали лифт и отказываются разговаривать, сообщил «Звезде» главный редактор издания Павел Гусев.

Люди находятся на третьем этаже, где арендаторы снимают другие помещения.

«Пока сказать что-то сложно, дело в том, что ворвались какие-то люди в здание редакции. Затем они ворвались на третий этаж, где находятся арендаторы, все забаррикадировали. Все люди без формы, без опознавательных знаков, кто-то в шортах, кто-то в майках. Сумасброд, как будто с рынка понаехали. Отказываются разговаривать и отвечать на вопросы. Они в здании находятся, лифты забаррикадировали», - сказал Гусев.

Заместитель гендиректора, руководитель отдела «МК-регион» Олег Воробьев рассказал нам, что произошедшее не связано с работой «МК». Обстановка в редакции спокойная.

Он добавил, что сотрудники слышат определенный шум, но он не мешает работать.