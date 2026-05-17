МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гусев рассказал о вторжении неизвестных в здание редакции «МК»

Неизвестные проследовали в помещения арендаторов.
Константин Денисов 19-05-2026 15:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Неизвестные ворвались в здание редакции «Московский комсомолец» в центре Москвы. Они забаррикадировали лифт и отказываются разговаривать, сообщил «Звезде» главный редактор издания Павел Гусев.

Люди находятся на третьем этаже, где арендаторы снимают другие помещения.

«Пока сказать что-то сложно, дело в том, что ворвались какие-то люди в здание редакции. Затем они ворвались на третий этаж, где находятся арендаторы, все забаррикадировали. Все люди без формы, без опознавательных знаков, кто-то в шортах, кто-то в майках. Сумасброд, как будто с рынка понаехали. Отказываются разговаривать и отвечать на вопросы. Они в здании находятся, лифты забаррикадировали», - сказал Гусев.

Заместитель гендиректора, руководитель отдела «МК-регион» Олег Воробьев рассказал нам, что произошедшее не связано с работой «МК». Обстановка в редакции спокойная.

Он добавил, что сотрудники слышат определенный шум, но он не мешает работать.

 

#Москва #происшествия #наш эксклюзив #московский комсомолец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 