Участник СВО победил во всероссийском конкурсе наставников

Победитель Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в номинации «СВОй наставник» Виктор Горн рассказал нашему корреспонденту Анне Поляковой о своей работе с детьми и родителями, а также о том, почему наставник должен поддерживать воспитанников не только в спортивном зале, но и в обычной жизни.

«Мы не замыкаемся только общением в зале на тренировке. Общение продолжается и вне зала. Я, как наставник, веду на протяжении всей жизни, стараемся связь не терять», - отметил Горн.

Участник СВО, мастер спорта России по киокусинкай и руководитель спортивно-патриотического клуба рассказал, что идея его проекта появилась после того, как он заметил, насколько тяжело дети переживают поражения на соревнованиях. Он пояснил, что родители порой слишком эмоционально реагируют на неудачи и начинают давить на ребенка, хотя ему и без того сложно справляться с переживаниями.

Чтобы показать взрослым эмоциональную нагрузку, через которую проходят дети, Горн организовал спортивный проект, в котором уже сами родители соревнуются между собой в различных дисциплинах.

Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться» объединяет педагогов, тренеров, ветеранов СВО и руководителей патриотических проектов со всей страны. Как отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова, некоторые участники специально берут отпуск в зоне боевых действий, чтобы приехать на конкурс и представить свои инициативы.

Среди победителей прошлых лет - Федор Михеев, который реализует проект «Беспилотные игры. Технопатриот». В его рамках участники СВО обучают подростков управлению беспилотниками и робототехническими комплексами.

«Это наземный робототехнический комплекс. Работает как камикадзе. Здесь транспортный отсек, на который мы можем положить различные боевые нагрузки», - пояснил Михеев.

По словам наставника, главная задача проекта - подготовка будущих инженеров и технологических специалистов. Еще один победитель конкурса - ветеран Дмитрий Белитский - разработал программу патриотического воспитания «Наставник Z - Традиция побеждать», по которой сейчас занимаются школьники округа.

«По сути, у нас готовое среднее управленческое звено. Минимум сержанты, минимум», - уверен Белитский.

В этом году конкурс вновь проходит по шести номинациям. Отборочный этап уже завершен. Осенью жюри выберет 106 победителей из лучших наставников со всей России.