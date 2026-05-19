Минометчики уничтожили пулеметную точку ВСУ на Запорожском направлении

Противник вел пулеметный огонь по российским штурмовым группам, продвигавшимся через лесополосу. Цель удалось поразить после второго выстрела.
Анна Цепаева 19-05-2026 10:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Минометные расчеты группировки войск «Восток» уничтожили пулеметную точку ВСУ на Запорожском направлении. О боевой работе российских военнослужащих рассказала наш корреспондент Анна Цепаева.

Расчеты 120-миллиметровых минометов нанесли удар по украинским позициям, оборудованным в траншеях.

«Это был опорный пункт, с которого велась пулеметная стрельба по нашей живой силе, которая передвигалась по лесополосе на штурм. Противник был поражен после второй мины», - рассказал командир миномета с позывным Борода.

Корректировку огня и разведку местности обеспечивали операторы беспилотников. Дроны в режиме реального времени передавали координаты целей и сопровождали штурмовые подразделения во время продвижения.

После подавления огневой точки малые штурмовые группы выдвинулись к позициям ВСУ на мотоциклах, а затем продолжили движение пешком. После минометного удара российские военнослужащие приступили к зачистке опорного пункта.

«Они много что окопали и соорудили себе эти опорные пункты. Но так как по ним ведется шквальный огонь, очень много боеприпасов есть у нас. Соответственно, у них нет шансов», - рассказал наводчик миномета с позывным Руль.

В репортаже также показали возвращение штурмовых групп после выполнения задачи. Операторы БПЛА сопровождали бойцов с воздуха и контролировали маршрут отхода.

Командир минометного расчета Борода отметил, что после работы артиллеристы стараются быстро менять позиции, если существует риск обнаружения. По его словам, постоянное огневое воздействие мешает ВСУ подвозить боеприпасы и использовать FPV-дроны на этом участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минометы #наш эксклюзив #пулеметчик #Запорожское направление
