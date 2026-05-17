США запланировали новые испытания МБР Minuteman III

Американские военные проведут испытания малой баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Командования глобального удара ВВС США.

«Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III запланирован 20 мая в промежутке от 00:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени (с 11:01 до 17:01 мск - Прим. ред.)», - цитирует заявление aif.ru.

В командовании отметили, что цель этих тестов заключается в проверке готовности и эффективности этих МБР. Кроме того, подчеркивается, что эти испытания проводятся ежегодно и не имеют никакого отношения к текущей обстановке в мире.

Напомним, последний раз испытания Minuteman III проводились ВВС США 4 марта. Военные запустили ракету без боезаряда, но с двумя тестовыми боеголовками.