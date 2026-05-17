МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США запланировали новые испытания МБР Minuteman III

В командовании подобные тесты назвали регулярными, и они не связаны с нынешней обстановкой в мире.
Глеб Владовский 19-05-2026 10:33
© Фото: dvidshub.net

Американские военные проведут испытания малой баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Командования глобального удара ВВС США.

«Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III запланирован 20 мая в промежутке от 00:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени (с 11:01 до 17:01 мск - Прим. ред.)», - цитирует заявление aif.ru.

В командовании отметили, что цель этих тестов  заключается в проверке готовности и эффективности этих МБР. Кроме того, подчеркивается, что эти испытания проводятся ежегодно и не имеют никакого отношения к текущей обстановке в мире.

Напомним, последний раз испытания Minuteman III проводились ВВС США  4 марта. Военные запустили ракету без боезаряда, но с двумя тестовыми боеголовками.

#в стране и мире #испытания #МБР #сша #Minuteman-III
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 