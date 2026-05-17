Юрист перечислил права студентов при сдаче госэкзамена

Студенты имеют право в том числе на апелляцию и пересдачу.
Глеб Владовский 18-05-2026 08:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Студенты имеют ряд прав при сдаче государственного экзамена. Об этом рассказал юрист Иван Курбаков.

По его словам, учащиеся имеют право на информацию о вопросах, критериях оценивания, программе самого экзамена, а также порядке подачи апелляции. Кроме того, особые условия предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями, в том числе увеличение времени сдачи.

«Студент имеет право на уважительное отношение со стороны членов государственной экзаменационной комиссии. На практике нередко встречаются случаи грубого обращения, унижения достоинства обучающихся», - приводит слова юриста РИА Новости.

Курбаков также уточнил, что учащийся вправе пересдать экзамен в случае, если результат получился неудовлетворительный или он не явился по уважительной причине.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве осведомлены о том, что ЕГЭ не является идеальным. Он подчеркнул, что Единый государственный экзамен должен совершенствоваться.

