Туристка попалась на провозе запрещенного коралла в Новосибирске

Экспертиза показала, что изъятый образец относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовых.
Дарья Неяскина 18-05-2026 07:51
© Фото: stu.customs.gov.ru

Туристка из Новосибирска попыталась провезти в чемодане запрещенный коралл. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

При таможенном досмотре рейса, прибывшего из Камрани в Новосибирск, инспекторы аэропорта Толмачево обнаружили в багаже путешественницы необычный морской «сувенир». Пассажирка 58 лет выбрала проход по «зеленому» коридору, тем самым подтвердив, что у нее нет предметов, подлежащих обязательному декларированию.

Тем не менее при сканировании ее чемодана с помощью рентген-аппаратуры специалисты заметили коралл весом 160 граммов. Сама женщина пояснила, что везла находку для личных целей и не знала о необходимости получать разрешающие бумаги и заполнять таможенную декларацию.

В сообщении говорится, что экспертиза показала, что изъятый образец относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовых. Данный вид находится под охраной Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры.

В итоге Новосибирская таможня инициировала в отношении туристки два административных дела - по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП РФ  («Недекларирование товаров» и «Несоблюдение установленных запретов и ограничений»).

Отмечается, что с января 2026 года таможенники уже зафиксировали 25 случаев незаконного перемещения кораллов, морских раковин и других дериватов, которые охраняются международными природоохранными нормами.

Ранее сообщалось, что таможенники в аэропорту Внуково пресекли контрабанду из России дериватов благородного оленя. Отмечается, что в ФРГ планировали вывезти 12 единиц рогов и черепов оленя весом в 30 килограммов. Хозяин багажа признался, что купил дериваты в нашей стране и хотел пустить их на сувениры. О необходимости декларировать груз подобного рода он не знал.

#в стране и мире #таможня #Толмачево #дериваты
