Галузин: Москва не получала от Киева сигналов о готовности к переговорам

Отмечается, что ведется активная работа по решению гуманитарных вопросов, включая обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц домой.
Дарья Неяскина 18-05-2026 07:32
© Фото: Григорий Василенко, РИА Новости

На данный момент Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к продвижению в вопросе урегулирования конфликта. Об этом сообщил «Известиям» заместитель МИД РФ Михаил Галузин, который участвовал в последнем раунде переговоров с украинской стороной в Женеве.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», - отметил Галузин.

По его словам, для того, чтобы создать условия для эффективных переговоров, Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ о прекращении огня и выводе войск из Донбасса.

Дипломат также подчеркнул, что переговорный процесс будет сложным, однако Москва готова к его началу.

Также Галузин добавил, что ведется активная работа по решению гуманитарных вопросов, включая обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц домой.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры с Украиной не будут продолжены до тех пор, пока Киев не выведет войска с территории Донбасса. Отмечается, что стороны могут провести несколько раундов, однако без выполнения данного условия прогресса не будет.

#Россия #в стране и мире #Украина #МИД РФ #переговоры #Михаил Галузин
