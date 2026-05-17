Удары Израиля уничтожили исторические оливковые рощи на юге Ливана

Многолетние оливковые рощи на юге Ирана оказались разрушены в результате ударов Израиля. Об этом сообщил глава ливанского Министерства сельского хозяйства Луейс Лахуд.

«Было уничтожено большое количество многолетних оливковых деревьев, которые представляют собой часть истории и наследия Ливана», - приводит его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, боевые действия нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству в южной части Ливана. Кроме того, в настоящее время Минсельхоз республики запустил платформу, позволяющую оценить ущерб после разрушений 2024 года.

Госдеп США 15 мая заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен на 45 дней. Договоренности достигнуты по итогам недавних переговоров конфликтующих сторон при посредничестве Вашингтона.