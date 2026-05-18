Гериатр Минздрава: 39-летних можно считать молодежью

Люди до 39 лет являются молодежью. Об этом в беседе ТАСС рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, с биологической точки зрения 39-летние считаются молодыми. Отмечается, продолжительность жизни увеличивается, благодаря чему границы возраста сдвигаются. Ткачева добавила, что теперь у человека больше возможностей для учебы, получения новых знаний, освоения новой профессии и карьерного роста.

«За свою жизнь человек успеет намного больше», - подытожила гериатр.

