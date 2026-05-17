МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Решетников: к концу года ожидается понижение инфляции до 5,2%

По его словам, давление на розничный рынок со стороны поставщиков в сфере промышленного производства уменьшилось.
Вероника Левшина 18-05-2026 02:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

К концу года инфляция может снизиться до 5,2%. Такое заключение сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью РБК.

Решетников отметил, что по состоянию на 12 мая уровень инфляции составляет 5,5%. По его словам, снижение индекса цен в сфере промышленного производства указывает на уменьшение давления на розничный рынок со стороны поставщиков.

«По итогам года ожидаем, что инфляция замедлится до 5,2% год к году», - предположил Решетников.

Также министр поделился планами по увеличению потенциала экономического роста. Первоначально необходимо создать условия для повышения уровня занятости и производительности в экономике, а также роста инвестиций. Такое поручение ранее сделал президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что требуется улучшить институциональные условия для ведения и развития бизнеса.

Напомним, Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что валовой внутренний продукт России в марте этого года прибавил 1,8%. По словам российского лидера, рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом уровень безработицы в нашей стране остается на минимальном уровне - 2,2%.

#Россия #в стране и мире #Решетников #инфляция #рынок #замедление #экономический рост #Промышленное производство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 