Решетников: к концу года ожидается понижение инфляции до 5,2%

К концу года инфляция может снизиться до 5,2%. Такое заключение сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью РБК.

Решетников отметил, что по состоянию на 12 мая уровень инфляции составляет 5,5%. По его словам, снижение индекса цен в сфере промышленного производства указывает на уменьшение давления на розничный рынок со стороны поставщиков.

«По итогам года ожидаем, что инфляция замедлится до 5,2% год к году», - предположил Решетников.

Также министр поделился планами по увеличению потенциала экономического роста. Первоначально необходимо создать условия для повышения уровня занятости и производительности в экономике, а также роста инвестиций. Такое поручение ранее сделал президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что требуется улучшить институциональные условия для ведения и развития бизнеса.

Напомним, Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что валовой внутренний продукт России в марте этого года прибавил 1,8%. По словам российского лидера, рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом уровень безработицы в нашей стране остается на минимальном уровне - 2,2%.