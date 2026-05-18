Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от своих берегов

Греция потребовала от Украины убрать от своих берегов все морские дроны. Об этом сообщает Kathimerini.

Причиной стало обнаружение беспилотника возле острова Лефкас. Он был идентифицирован как «Козак Мамай», предназначавшийся для атаки на Россию.

В Афинах подняли вопрос безопасности транспортировки таких дронов. По информации греческих властей, они перевозятся на судах без порта приписки, которые следовали из Ливии.

В настоящее время премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис изучает данные, полученных от генштаба, а также с помощью США. Греция может обратиться в ООН с вопросом безопасности судоходства при перевозке беспилотников в мирных водах.

Ранее сообщалось о том, что украинский катер-беспилотник причалил в Греции из-за поломки. Первоначально он был идентифицирован как Magura V5.