«Зенит» привез чемпионский кубок РПЛ в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково команду встречали болельщики. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Звезды».

Футболисты признались, что заключительная встреча с «Ростовом» в рамках 30-го тура далась им тяжело. За тур до финиша первенства «Зенит» опережал «Краснодар» на одно очко, петербуржцев устраивала только победа.

«Тяжелая была погода, тяжело дышалось, но мы забили быстрый гол и довели игру до победы», - рассказал полузащитник Максим Глушенков.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0. В начале встречи единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. Для него этот чемпионский титул стал первым, как и для защитника Игоря Дивеева.

«Для меня это впервые, такие эмоции - не передать словами», - признался Дивеев.

Главный тренер команды Сергей Семак поблагодарил «Краснодар» за борьбу до последнего тура и сообщил, что наставник «быков» Мурад Мусаев поздравил его с победой одним из первых.

«В прошлом сезоне им повезло чуть больше, в этом - нам. Обе команды были достойны победы», - сказал Семак.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что работа по комплектованию команды на будущий сезон уже ведется и сравнил эмоции от выигранного титула в качестве футболиста с нынешними. По его словам, радость та же, но в кресле руководителя ощущается по-другому.

После общения с журналистами команда вышла с кубком к болельщикам и погрузилась в специально приготовленный двухэтажный автобус, который катал футболистов по городу.