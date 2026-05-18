Подросток погиб при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Один подросток погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус Лисичанск - Северодонецк в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но 17-летнюю девушку не удалось спасти», - написал Пасечник в своем канале в МАХ.

По его словам, через 10 дней девушка должна была отпраздновать свое совершеннолетие. Кроме того, два человека пострадали.

ЛНР продолжает регулярно подвергаться ударам со стороны украинских боевиков. В конце апреля 18 человек пострадали после обстрела здания администрации.