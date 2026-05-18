МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число доступных для прямых перелетов стран из РФ сократится на 25% летом

В частности, из списка исчезли Куба и Венесуэла.
Константин Денисов 18-05-2026 17:17
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Количество стран, куда россияне смогут долететь без пересадки, сократится на четверть летом 2026 года. Об этом сообщает Life.ru.

Так, из России больше нельзя будет улететь на Кубу и в Венесуэлу. Кроме того, больше невозможно попасть в Алжир и на Сейшелы.

В то же время по-прежнему можно будет беспрепятственно добраться до Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Таиланда, Грузии, Египта, Турции, КНДР, Китая, Индии, Мальдив, Марокко и некоторых других стран.

В АТОР связали сокращение числа беспересадочных маршрутов с целым рядом факторов. Основными являются сезонный, ценовой и геополитический. Ключевыми событиями стали рост стоимости топлива и непредсказуемая обстановка на Ближнем Востоке.

В апреле в Турции для российских туристов заработала оплата по СБП. Через приложения российских банков можно оплатить экскурсии, покупки в магазинах и аптеках.

#в стране и мире #авиасообщение #перелеты #АТОР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 