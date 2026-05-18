Число доступных для прямых перелетов стран из РФ сократится на 25% летом

Количество стран, куда россияне смогут долететь без пересадки, сократится на четверть летом 2026 года. Об этом сообщает Life.ru.

Так, из России больше нельзя будет улететь на Кубу и в Венесуэлу. Кроме того, больше невозможно попасть в Алжир и на Сейшелы.

В то же время по-прежнему можно будет беспрепятственно добраться до Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Таиланда, Грузии, Египта, Турции, КНДР, Китая, Индии, Мальдив, Марокко и некоторых других стран.

В АТОР связали сокращение числа беспересадочных маршрутов с целым рядом факторов. Основными являются сезонный, ценовой и геополитический. Ключевыми событиями стали рост стоимости топлива и непредсказуемая обстановка на Ближнем Востоке.

